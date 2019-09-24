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Медведев установил требования к перевозке детей

24 Сентябрь 2019, 05:30

Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев узаконил новые требования к перевозкам детей на экскурсии на автобусах. Об этом сообщает DEITA.RU.

Глава кабмина посчитал, что в целях безопасности несовершеннолетних россиян, каждый автобус, независимо от дальности поездки, должен быть оборудован ремнями безопасности. Ранее это требование работало лишь в случае с международными поездками. Ответственность за «пристегивание» детей к креслам возляжет на плечи взрослых сопровождающих.

По сообщению РИА ФАН, такое решение было принято в связи с резко возросшим числом ежедневных дальних поездок детей – почти полторы тысячи организованных детских групп каждый день выезжает на экскурсии по всей стране.

Вице-премьер Максим Акимов считает, что выезд детей на автобусах без дополнительно принятых мер безопасности недопустим.

«В 2020 году каждый родитель сможет лично убедиться в соответствии автобусов современным требованиям безопасности перевозок через специальное мобильное приложение. Там же будет указана информация о квалификацию водителя», - сообщил чиновник.

Екатерина Цой

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