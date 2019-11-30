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Медведев установит квоту на мигрантов

Медведев

Правительство России планирует в 2020 году привлечь по рабочим визам 105 тысяч трудовых мигрантов, сообщает DEITA.RU.

Об этом рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  По ее словам, квоты на выдачу иностранным работникам на разрешение на работу и приглашение на въезд в страну утверждаются в этом же объеме.

Больше всего трудовых мигрантов  – около 30 тысяч человек – планируется привлечь для проведения горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Кроме того, по 12 тысяч должны занять рабочие места в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. Еще более 2 тысяч работников приедут в Россию в качестве операторов и машинистов промышленных установок.

Планируется направить трудовых мигрантов на реализацию крупных проектов:  космодром «Восточный», газопровод «Сила Сибири» и другие.

Между тем, профсоюзный лидер Михаил Шмаков и руководитель Минтруда Максим Топилин обратили внимание на несовершенный механизм привлечения высококвалифицированных работников. Отчетность не сдается, ничего не сдается, просто получается на въезде разрешение – и все. Никто не смотрит, как работает этот человек, реально ли он получает такую высокую зарплату. Вице-премьер Татьяна Голикова попросила включить соответствующее поручение в проект решения по данному вопросу и рекомендовать МВД представить соответствующие данные в РТК.

Дмитрий Санников

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