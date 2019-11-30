Новости
Миллион вакансий: почему россияне не спешат на работу
30 Ноябрь 2019, 18:04
Услышать ритм Владивостока: в Музее города вновь открыты морские залы
30 Ноябрь 2019, 17:37
Морозы идут на Приморье
30 Ноябрь 2019, 17:30
Для детей и их родителей ставят сказку в театре Горького
30 Ноябрь 2019, 17:26
Тотальный запрет курения требуют ввести в России
30 Ноябрь 2019, 17:01
Главную елку устанавливают в столице
30 Ноябрь 2019, 16:42
Россиян перепишут в Интернете
30 Ноябрь 2019, 16:13
Ошибочка вышла: американец незаконно попал на Дальний Восток
30 Ноябрь 2019, 15:40
Медведев установит квоту на мигрантов
Правительство России планирует в 2020 году привлечь по рабочим визам 105 тысяч трудовых мигрантов, сообщает DEITA.RU.
Об этом рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По ее словам, квоты на выдачу иностранным работникам на разрешение на работу и приглашение на въезд в страну утверждаются в этом же объеме.
Больше всего трудовых мигрантов – около 30 тысяч человек – планируется привлечь для проведения горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Кроме того, по 12 тысяч должны занять рабочие места в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. Еще более 2 тысяч работников приедут в Россию в качестве операторов и машинистов промышленных установок.
Планируется направить трудовых мигрантов на реализацию крупных проектов: космодром «Восточный», газопровод «Сила Сибири» и другие.
Между тем, профсоюзный лидер Михаил Шмаков и руководитель Минтруда Максим Топилин обратили внимание на несовершенный механизм привлечения высококвалифицированных работников. Отчетность не сдается, ничего не сдается, просто получается на въезде разрешение – и все. Никто не смотрит, как работает этот человек, реально ли он получает такую высокую зарплату. Вице-премьер Татьяна Голикова попросила включить соответствующее поручение в проект решения по данному вопросу и рекомендовать МВД представить соответствующие данные в РТК.Дмитрий Санников