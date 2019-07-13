Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2020 году, а также опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на следующий год, сообщает DEITA.RU.

В 2020 году выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая.





Согласно опубликованному календарю, в 2020 году будут следующие дни отдыха: на Новый год – с 1 по 8 января, на День защитника Отечества – с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта на Международный женский день, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая на длинные "майские" каникулы, 12 по 14 июня на День России и День народного единства 4 ноября.

Дмитрий Санников