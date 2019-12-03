Медведев утвердил концепцию развития острова Русский

Дмитрий Медведев утвердил план концепции развития острова Русский во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Распоряжение об этом уже находится на сайте Кабмина. Новый план предполагает активное привлечение в регион частных инвестиций, развитие инфраструктуры на острове. Кроме того, согласно распоряжению, начнет интенсивно развиваться научно-образовательный кластер и туриндустрия.

Отметим, что документ был отдан на рассмотрение Правительства специалистами Минвостокразвития РФ. Теперь ведомство обязано ежегодно отчитываться о ходе выполнения плана.

Напомним, что план был принят еще в мае этого года, официально утвержден сейчас. Развитие предполагает комплекс действий с 2017 по 2027 год.

Александра Маслова