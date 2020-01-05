Медведев утвердил план адаптации к изменениям климата

Правительство Дмитрия Медведева утвердило национальный план адаптации к изменениям климата, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Кабмина, по данным многолетних наблюдений, выполняемых Росгидрометом, среднегодовая температура воздуха у поверхности Земли на территории России с середины 1970-х годов растет в среднем на 0,47°С за 10 лет, что в 2,5 раза превышает темпы роста средней глобальной температуры воздуха (0,18°С за 10 лет). Значительная часть территории Российской Федерации находится в области значительных (наблюдаемых и прогнозируемых) изменений климата, а последствия этих изменений оказывают существенное и усиливающееся воздействие на социально-экономическое развитие страны, условия жизни и здоровье людей, а также на состояние объектов экономики.

А потому нужно принятие мер по адаптации к изменениям климата для снижения потерь и использования выгод. Отмечаемые в последние годы масштабные социально-экономические последствия температурных и барических контрастов, экстремальных осадков и наводнений доказывают растущую уязвимость населения и экономики к экстремальным погодно-климатическим воздействиям и, соответственно, актуальность и стратегическую значимость планирования мер адаптации.

К отрицательным последствиям ожидаемых изменений климата для России Дмитрий Медведев относит: повышение риска для здоровья населения; рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений и опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы - в других; повышение пожароопасности в лесных массивах; деградация вечной мерзлоты в северных регионах с ущербом для строений и коммуникаций; нарушение экологического равновесия, в том числе вытеснение одних биологических видов другими; распространение инфекционных и паразитарных заболеваний; увеличение расхода электроэнергии на кондиционирование воздуха в теплый сезон.

Есть и возможные положительные последствия изменений климата для России. К ним Дмитрий Медведев отнес: сокращение расходов энергии в отопительный период; улучшение ледовой обстановки и, соответственно, условий транспортировки грузов в арктических морях, облегчение доступа к континентальному шельфу Российской Федерации в Северном Ледовитом океане; улучшение структуры и расширение зоны растениеводства, а также повышение эффективности животноводства (при выполнении ряда дополнительных условий и принятии определенных мер); повышение продуктивности бореальных лесов.

Ранее, в ходе большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил, что глобальное потепление напрямую затрагивает Россию и может привести к катаклизмам, наша страна постарается минимизировать последствия.

Дмитрий Санников