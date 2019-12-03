Новости
Новые льготы получат россияне с 1 января
3 Декабрь 2019, 18:00
Медведев утвердил концепцию развития острова Русский
3 Декабрь 2019, 17:45
Бюджет Приморья увеличили почти на 12 млрд рублей
3 Декабрь 2019, 17:41
Обновленная дорога избавит Уссурийск от пробок
3 Декабрь 2019, 17:38
Новая точка протеста зреет в столице
3 Декабрь 2019, 17:30
Депутаты выбрали аудиторов для Контрольно-счетной палаты Приморья
3 Декабрь 2019, 17:27
Медведев утвердил план развития острова Русский
3 Декабрь 2019, 17:15
Дальневосточная неделя туризма стартовала на Сахалине
3 Декабрь 2019, 17:03
Медведев утвердил план развития острова Русский
План развития острова Русского, который территориально выходит в состав Владивостока, утвержден российским правительством, сообщает DEITA.RU. Глава правительства Дмитрий Медведев собственноручно утвердил план реализации концепции. Документ размещен на официальном интернет-ресурсе кабмина.
В комплексный план развития входят многие моменты, в том числе комфортная среда для жизни и привлечения частных, в том числе иностранных, инвестиций. Также на острове за несколько лет должен вырасти научно-образовательный кластер. Кроме того, на Русском планируется развитие инфраструктуры.
План работ рассчитан на 10 лет. Его должны успеть реализовать до 2027 года, а чтобы не было никаких проблем — Минвостокразвития РФ будет ежегодно отчитываться по проделанной работе.
Екатерина Брязгунова