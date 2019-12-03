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Медведев утвердил план развития острова Русский

остров русский

План развития острова Русского, который территориально выходит в состав Владивостока, утвержден российским правительством, сообщает DEITA.RU. Глава правительства Дмитрий Медведев собственноручно утвердил план реализации концепции. Документ размещен на официальном интернет-ресурсе кабмина.

В комплексный план развития входят многие моменты, в том числе комфортная среда для жизни и привлечения частных, в том числе иностранных, инвестиций. Также на острове за несколько лет должен вырасти научно-образовательный кластер. Кроме того, на Русском планируется развитие инфраструктуры.

План работ рассчитан на 10 лет. Его должны успеть реализовать до 2027 года, а чтобы не было никаких проблем — Минвостокразвития РФ будет ежегодно отчитываться по проделанной работе.

Екатерина Брязгунова

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