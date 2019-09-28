Медведев увеличил стоимость родового сертификата

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С 2020-го ожидается увеличение цены родового сертификата на двенадцать тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Такое указание дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Данные меры были предприняты после того, как глава правительства пообщался с бизнесменами и экспертными специалистами во время программы «Диалог» на канале «Россия 24». Увеличение финансирования будет проходить в рамках программы помощи россиянкам в положении с целью профилактики абортов.

Отмечается, что после того, как финансирование родовых сертификатов увеличат, в рамках этих средств беременным можно будет получить психологическую помощь. Главная задача психолога — убедить будущую мамочку сохранить жизнь не рожденному малышу.

Напомним, родовой сертификат ввели в 2006-м. Он позволяет беременным самостоятельно выбирать женскую консультацию, а также родильный дом.

Ранее прошла информация о том, что начиная со следующего года государство окажет реальную помощь семьям, где воспитываются малыши до трех лет. Теперь в семьях, где доход на одного члена семьи не превышает двойной прожиточный минимум, будут получать пособие на ребенка. При этом пособие будут выдавать до трех лет.

Екатерина Брязгунова

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