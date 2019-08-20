Чиновник потерял доверие председателя правительства, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 20 августа, стало известно о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы по увольнению с поста заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Формулировка для увольнения – утрата доверия.

Как пишет РИА Новости, Иванов сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в получении взятки в размере более 4 млн рублей. Деньги, как предполагает следствие, зампредседателя ПФР брал за покровительство. Ему грозит до 15 лет колонии.

Елена Миронова