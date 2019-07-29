МИД Украины выразило очередной протест в связи с визитом в Крым российской делегации во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Дмитрий Медведев приехал в Севастополь для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота. Для жителей и гостей города в рамках торжеств было приготовлено театрализованное представление об истории создания и боевом пути Черноморского флота.

Визит Дмитрия Медведева в Крым стал поводом для протеста МИД Украины. По мнению украинского внешнеполитического ведомства, эта поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. «Цинична цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России», - заявило украинское министерство.

Крым и Севастополь стали российскими региономи в 2014 году по итогам референдума. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Дмитрий Санников