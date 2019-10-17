Медведев возьмет молодежь «под колпак»

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву изучить поведение молодежи в Интернете и исследовать потребительские предпочтения юных россиян, сообщает DEITA.RU.

Согласно опубликованному на официальном сайте Кремля поручению Владимира Путина, правительство будет регулярно проводить исследования, нацеленные на получение информации о потребительских предпочтениях и особенностях поведения молодых людей в сети Интернет.

Как отмечается в поручении, цель его – выяснить как именно Интернет влияет на оформление взглядов юных россиян. Сведения соберут, накопят, проанализируют и направят для использования в работе органам государственной власти и организациям, относящимся к воспитательной сфере.

Поручение Владимир Путин дал по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ну а чтобы молодежи в Интернете было спокойнее, педофилов хотят отлучить от связи с внешним миром. С таким предложением к правительству выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она заявила, что доступ к сети Интернет необходимо жестко ограничить для всех россиян, понесших наказание за педофилию и другие преступления против детской неприкосновенности.

Дмитрий Санников