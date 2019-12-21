Медведев встал на защиту автомобилистов

Медведев не уверен, что в ближайшее время есть необходимость снижать нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 километров в час, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал пресс-секретарь Дмитрия Анатольевича Олег Осипов.

Осипов подчеркнул, что глава правительства не видит на сегодняшний день целесообразности в снижении нештрафуемого порога превышения скоростного режима. Более того, он лично об этом не раз и даже не два заявлял.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что штрафовать за превышение свыше 10 километров в час начнут уже в 2020 году. Однако для принятия окончательного решения по данному вопросу власти, а также законотворцы должны поддержать проект.

Отмечается, что не все автолюбители способны почувствовать, что превысили разрешенную скорость более, чем на 10 километров в час.

Ранее прошла информация о том, что Дмитрий Анатольевич своим решением обрек автолюбителей на дополнительные траты в том случае, если VIN-номер автомобиля не читается или плохо читаем. Владельцы таких машин со следующего года должны будут за свой счет делать специальную маркировку. Предположительно, ее стоимость обойдется в пять тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова