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Медведев ввел крупный штраф за курение на балконе
27 Сентябрь 2019, 13:15
Медведев ввел крупный штраф за курение на балконе
27 Сентябрь 2019, 13:15
Уголовное дело заведут за курение на балконе в том случае, если по вине курильщика начнется пожар, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель МЧС России.
Речь идет в первую очередь о тех ситуациях, когда из-за брошенного окурка начинается крупный пожар, в результате которого огнем будет уничтожен балкон или сразу несколько квартир.
Напомним, днем ранее, 26 сентября, глава правительства Дмитрий Медведев росчерком «пера» согласовал изменения в правилах противопожарного режима. На балконах введен полный запрет на использование открытого огня. Данный документ также не позволяет курить на балконах и лоджиях, не говоря уже о том, что шашлыки пожарить тоже не получится.
Штраф за нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей.
Екатерина Брязгунова