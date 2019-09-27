Медведев ввел крупный штраф за курение на балконе

Уголовное дело заведут за курение на балконе в том случае, если по вине курильщика начнется пожар, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель МЧС России.

Речь идет в первую очередь о тех ситуациях, когда из-за брошенного окурка начинается крупный пожар, в результате которого огнем будет уничтожен балкон или сразу несколько квартир.

Напомним, днем ранее, 26 сентября, глава правительства Дмитрий Медведев росчерком «пера» согласовал изменения в правилах противопожарного режима. На балконах введен полный запрет на использование открытого огня. Данный документ также не позволяет курить на балконах и лоджиях, не говоря уже о том, что шашлыки пожарить тоже не получится.

Штраф за нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова