Медведев ввел новые таможенные поборы для россиян

Сумма беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа снижена до 200 евро, сообщает DEITA.RU.

Эта норма заработала с 2020 года, она является инициативой главы правительства Дмитрия Медведева и министра финансов Антона Силуанова.

Идентичную меру ввели партнеры России по Евразийскому экономическому союзу. Таким образом, сейчас пошлина действует на все иностранные посылки, чья стоимость преувеличивает 200 евро. До 2020 года верхняя граница обложения составляла 500 евро.

Более того, министерство финансов предлагает облагать пошлинами все посылки ценой больше 100 евро уже с лета текущего года, с 2021 года снизить это число до 50 евро, а с 2022 - до двадцати. Эту линию поддерживают ФТС и Почта России.

Но они не согласны с радикальными предложениями минфина, и призывают к постепенному снижению, так как структуры не успевают подготовиться к новым нормативам. Сообщается, что в условиях, когда посылки не облагаются налогом, иностранный бизнес получает преференции по сравнению с российским.

Российский бизнес платит НДС со всех категорий посылок. Кроме того, пошлиной в 15 процентов от стоимости товара облагается не только то, что стоит больше 200 евро, но и весит более 31 килограмма. Согласно подсчетам ФТС, эта мера позволит увеличить поступления в федеральный бюджет до 300 миллиардов рублей за три года.

Норма для перемещаемых воздушным транспортом посылок не меняется. Самолетом без уплаты пошлин и налогов можно будет ввезти товары стоимостью до 10 000 евро и весом до 50 кг.

Между тем, телеграм-канал «НеАдские бабки» рассказывает о том, что в России уже участились случае отказа в выпуске товары с таможни. По их утверждению, «в любой более-менее сложной ситуации таможенники тупо отказывают в выпуске и все тут. Без объяснения причин».

Комментаторы считают это наглядной иллюстрацией российской бюрократии - одна рука хочет ваших денег, но другой просто лень их собирать. В итоге - бюджет без денег, граждане - без посылок.

Василий Кучин