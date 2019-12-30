Медведев ввел новый порядок изготовления номеров для автомобилей

С 1 января вступает в силу постановление Правительства РФ №1842, определяющее порядок изготовления автомобильных номеров, сообщает DEITA.RU. С первого дня 2020 года ГАИ будет как выдавать государственные регистрационные знаки, так и присваивать государственные регистрационные номера.

В чём же разница? Номер - это набор цифр и букв, которые ГИБДД присваивает транспортному средству. Знак же - это сама металлическая табличка с номером.

Закон призван упростить процесс регистрации автомобилей для автомобилистов России. Так, владелец своей «ласточки» с 1 января 2020 года сможет в ГИБДД другого субъекта РФ получить регистрационный номер по месту своей регистрации. Сам знак автовладелец сможет изготовить на предприятии, которое этим занимается. Таким образом, россиянин с регистрацией во Владивостоке, ставя на учёт свой автомобиль в Москве, получит владивостокский номер.

Если же автовладелец обратится в ГИБДД по месту жительства, у него будет выбор - получить сразу и номер, и госзнак, либо знак изготовить в специальной организации.

Право обратиться в случае утери или порчи госзнака в организацию, изготовливающую данные знаки, также сохраняется. В этом случае необходимо предоставить паспорт и свидетельство регистрации ТС.

Напомним, о том, чем уходящий год запомнился автомобилистам, DEITA.RU сообщало ранее. Так, в конце октября стало известно об изменении порядка оформления полиса ОСАГО. Кроме того, в 2019 году отменили бумажные версии паспортов транспортных средств, заменив их на электронные документы. Подробнее со знаковыми событиями в мире автомобилистов можно ознакомиться в рубрике ИТОГИ ГОДА.

Софья Корф