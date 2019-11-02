Медведев вводит новый налог по всей стране

Правительство Дмитрия Медведева намерено ввести по всей стране налог на самозанятых с июля 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Об этом говорится в сообщении первого вице-премьера Антона Силуанова, которое распространила пресс-служба Минфина. Как считают в правительстве Дмитрия Медведева, эксперимент с самозанятыми показал хорошие результаты. А, стало быть, и граждан в других регионах страны следует обложить налогом с июля 2020 года. По информации Минфина, на налоговый учет встало около 240 тысяч самозанятых граждан в 4 регионах страны.

Сейчас режим с налогом на профессиональный доход введен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года к ним планируется добавить еще 19 регионов. На этом этапе правительство Дмитрия Медведева хочет обложить налогом регионы-доноры и территории городами-миллионниками. Закон этот еще не принят Госдумой. Но документ в виде законопроекта уже появился в Сети и сейчас находится на независимой антикоррупционной экспертизе на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Пока же самозанятые государству откровенно не верят. По их мнению, при «засвете» в налоговой и выхода из «тени», нет никакой гарантии, что государство не решит потом брать налог в 13% вместо нынешних 3%. Как ранее комментировал DEITA.RU кандидат экономических наук Леонид Хазанов, идею Минфина распространить налог на самозанятых на все регионы с 2020 года вместо ранее намеченного срока можно объяснить лишь тем, что эксперимент с ним провалился на старте: обеспечивающие сами себя граждане не горят желанием встать и пойти вставать на учет в налоговую инспекцию.

Дмитрий Санников