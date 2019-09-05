По всей России появятся новые дома культуры, сообщает DEITA.RU.

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев объявил о выделении 113,5 миллиардов рублей на реализацию национального проекта "Культура", в рамках которого будет поддержано развитие кинематографа, музеев, а также театрально-образовательных комплексов по всей стране.

Кроме этого, глава кабмина отметил, что эти же деньги пойдут на строительство и ремонт сельских домов культуры, а также сохранение объектов культурного наследия.

В эту же статью расходов, по словам Медведева, включат строительство и реконструкцию стадионов, спортивных площадок, оздоровительных комплексов и ледовых дворцов в том числе в российских сёлах.

Дмитрий Шевченко