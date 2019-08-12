Деньги пойдут на развитие крупного российского моря и реки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр российского правительства объявил о выделении 200 миллиардов рублей на совершенствование морской инфраструктуры Волги и Каспия.

Дмитрий Медведев отметил, что водные ресурсы и конкретно эти водные артерии являются очень важными для всей России.

Также премьер подчеркнул, что в последние годы на развитие Волги выделялось недостаточно средств. Кроме этого, глава правительства заявил, что хочет ратифицировать конвенцию о статусе Каспийского моря.

Таким образом, российская сторона сможет получить доступ к его полезным ископаемым, а также установить прочные деловые связи со странами "каспийской пятёрки".

Дмитрий Шевченко