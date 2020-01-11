Новости
Развод не скроет имущество чиновников
11 Январь 2020, 14:45
Более 40 домов осталось без отопления во Владивостоке
11 Январь 2020, 14:15
Владивосток «снимет» праздничное убранство за 800 тысяч
11 Январь 2020, 13:45
Стало известно, о чем говорили пилоты рухнувшего украинского лайнера
11 Январь 2020, 13:15
Россию обязали выплатить $82 млн за Крым
11 Январь 2020, 12:45
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти
11 Январь 2020, 12:15
Медведев вышел на войну против снюса
11 Январь 2020, 11:45
У студентов ДВФУ появится собственный маршрут
11 Январь 2020, 11:15
Медведев вышел на войну против снюса
Дмитрий Медведев собирается предложить Евразийскому экономическому союзу подготовить запрет на территории продаж так называемого «снюса», сообщает DEITA.RU.
Как сообщает «Российская газета», сейчас глава Кабмина поручил подготовить соответствующие предложения для партнеров в ЕАЭС.
Отметим, что проблему подняли в декабре родители большого числа российских школьников. По их словам, у молодежи сейчас небывалую популярность набирают конфеты и жвачки с никотином. На сообщения сразу среагировали полиция и Роспотребнадзор – сейчас ведомства ведут мониторинги и проверки торговли подобного рода продуктами, в том числе в интернете.
Глава Правительства отметил, что подобные смеси и конфеты очень опасны.
«Содержание никотина в них гораздо выше, чем в обычных сигаретах. Кроме того, они продаются свободно – в отличие от тех же сигарет, купить их может любой ребенок», - подчеркнул Медведев.
Александра Маслова