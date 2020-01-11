Медведев вышел на войну против снюса

Дмитрий Медведев собирается предложить Евразийскому экономическому союзу подготовить запрет на территории продаж так называемого «снюса», сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», сейчас глава Кабмина поручил подготовить соответствующие предложения для партнеров в ЕАЭС.

Отметим, что проблему подняли в декабре родители большого числа российских школьников. По их словам, у молодежи сейчас небывалую популярность набирают конфеты и жвачки с никотином. На сообщения сразу среагировали полиция и Роспотребнадзор – сейчас ведомства ведут мониторинги и проверки торговли подобного рода продуктами, в том числе в интернете.

Глава Правительства отметил, что подобные смеси и конфеты очень опасны.

«Содержание никотина в них гораздо выше, чем в обычных сигаретах. Кроме того, они продаются свободно – в отличие от тех же сигарет, купить их может любой ребенок», - подчеркнул Медведев.

Александра Маслова