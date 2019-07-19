Развить рынка съемного жилья в стране предлагает начать премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Ленту.ру».Лидер правительства ориентируется на страны с более развитой экономикой, в которых аренда жилья весьма распространена. Медведев приводит статистические данные: до пятидесяти процентов жилья граждан, выданного для улучшения жилищных условий, предоставлены на правах аренды в таких государствах.Руководитель АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник прокомментировал слова премьера, добавив, что в нашей стране в аренду сдано около семи процентов жилфонда, но это касается частной практики, а не «цивилизованной» аренды.Специальной защиты нет у большинства арендаторов в России из-за некоторых норм в законодательстве.Плутник добавил, что «ДОМ.РФ» в настоящее время развивает программы аренды жилья. «Организация выступает приобретателем, либо покупая весь дом, либо часть его, чтобы сдавать в аренду.Добавим, что в России снимают жилье примерно десять миллионов граждан, и почти половина из них 49% собирается жить таким образом в ближайшие два года минимум.

Анастасия Туркова