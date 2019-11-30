Новости
Миллион вакансий: почему россияне не спешат на работу
30 Ноябрь 2019, 18:04
Услышать ритм Владивостока: в Музее города вновь открыты морские залы
30 Ноябрь 2019, 17:37
Морозы идут на Приморье
30 Ноябрь 2019, 17:30
Для детей и их родителей ставят сказку в театре Горького
30 Ноябрь 2019, 17:26
Тотальный запрет курения требуют ввести в России
30 Ноябрь 2019, 17:01
Главную елку устанавливают в столице
30 Ноябрь 2019, 16:42
Россиян перепишут в Интернете
30 Ноябрь 2019, 16:13
Ошибочка вышла: американец незаконно попал на Дальний Восток
30 Ноябрь 2019, 15:40
Медведев взялся за науку
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделение средств на создание интернет-портала «Большая Российская энциклопедия», сообщает DEITA.RU. Постановление опубликовали на соответствующем портале.
В тексте распоряжения говорится о выделение средств на создание и работу интернет-портала, который будет построен на энциклопедических знаниях. В постановление говорится и о целях создания интерактивной площадки – доступ граждан страны к актуальной информации, построенной на достоверной информации.
Согласно постановлению результативность работы будет рассчитываться по внесенным терминам, количеству тегов и по количеству подсистем.
Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о том, что в стране необходимо создать свой аналог Википедии, на базе отечественной энциклопедии, тома которой выходили на протяжении 13 лет.
Иван Юрьев