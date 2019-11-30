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Медведев взялся за науку

Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделение средств на создание интернет-портала «Большая Российская энциклопедия», сообщает DEITA.RU. Постановление опубликовали на соответствующем портале.

В тексте распоряжения говорится о выделение средств на создание и работу интернет-портала, который будет построен на энциклопедических знаниях. В постановление говорится и о целях создания интерактивной площадки – доступ граждан страны к актуальной информации, построенной на достоверной информации.

Согласно постановлению результативность работы будет рассчитываться по внесенным терминам, количеству тегов и по количеству подсистем.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о том, что в стране необходимо создать свой аналог Википедии, на базе отечественной энциклопедии, тома которой выходили на протяжении 13 лет.

Иван Юрьев

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