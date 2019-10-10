Медведев взялся за «шайтан-автобусы»

Правительство России на заседании 10 октября обсудит законопроект об ужесточении наказания за нелегальные пассажирские перевозки, сообщает DEITA.RU.

Поручил разработать законопроект Президент России Владимир Путин. Как уточняется на сайте кабинета министров Дмитрия Медведева, документ уже разработан и усиливает ответственность за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Предполагается, что в качестве наказания за незаконные пассажирские перевозки будет введены дисквалификации должностных лиц и конфискация транспортных средств.

Правом вынесения постановления об административном наказании в виде дисквалификации или конфискации транспортного средства предлагается наделить суд путем внесения изменений в КоАП.

Между тем, митинг против роста стоимости проезда в общественном транспорте пройдет 13 октября во Владивостоке.

Плату за проезд в автобусе с 23 рублей до 28 подняли во Владивостоке неделю назад, но значимых качественных изменений в работе общественного транспорта обнаружить удалось мало кому.

В опросе, проведенном DEITA.RU, даже те, кто посчитал повышение на 5 рублей обоснованным, не до конца довольны состоянием автобусов и сервисом. Люди отмечают грубость водителей, их отвлечение за рулём на телефонные разговоры и даже на просмотр кинофильмов! Горожане считают, что автобусы, за малым исключением, находятся в плачевном состоянии, скрипят, пахнут гарью и неприятно подпрыгивают на кочках.

Дмитрий Санников