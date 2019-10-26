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19 Август 2019, 19:45

Медведев взялся за штрафы ГИБДД

штраф

Штрафы за небольшое превышение скорости планирует вернуть Дмитрий Медведев, сообщает DEITA.RU. 

Поручение о рассмотрении целесообразности возвращения штрафов премьер-министр России направил Министерству внутренних дел.

В ГИБДД и Министерстве транспорта РФ возвращение штрафов одобряют, как отмечает «Лента.ру». Напомним, семь лет назад штрафы за превышение скорости от десяти до двадцати км/ч отменили.

До второго декабря текущего года ответственные органы должны представить доклад о возможности возвращения отмененного штрафа и обосновать его целесообразность. Кроме того, в МВД должны рассмотреть варианты сокращения роста показателей смертности на российских автодорогах. Помимо этого, Министерство здравоохранения и Министерство транспорта должны предоставить доклады на тему госпитализации участников движения, получивших ранения в результате дорожно-транспортных происшествий на стыке нескольких регионов России в самые короткие сроки.

Стоит отметить, что вице-премьер Максим Акимов в декабре 2018 года высказался о пороге в 20 км/час. По словам Акимова, данный показатель возник из-за невозможности детально зафиксировать скорость движения автомобиля.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев рассказал, о том, что низкоквалифицированный труд должны выполнять роботы, а не люди. Однако подобное положение дел может привести к двум проблемам, одна из которых заключается в вынесении человека из рынка труда.

Софья Корф

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