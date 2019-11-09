Медведев забирает деньги у Приморья

Приморскому краю и еще 16 российским регионам сокращаются объемы субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, сообщает DEITA.RU.

Практика эта в общем-то обычная. Запланировали чиновники, что примерно должно родиться в регионе столько-то третьих детей. А их фактически появилось меньше. Потому и перераспределяются деньги от одного региона к другому. Поручение об этом председатель правительства Дмитрий Медведев уже подписал.

По итогам заседания правительства, прошедшего 7 ноября, решено сократить объемы субсидий на 2019 год 17 субъектам Российской Федерации (республики Карелия, Коми, Крым и Марий Эл, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Оренбургская, Орловская и Самарская области, Кемеровская область - Кузбасс, Севастополь) на общую сумму 755,4 млн рублей.

Предполагается перераспределить 755,4 млн руб. на увеличение суммы выплат в 21 субъекте РФ. При этом максимальный объем субсидий Челябинской области в размере 179 млн рублей, Свердловской и Иркутской областям - 133,8 и 125,7 млн рублей соответственно. Минимальное увеличение субсидий получат Курская и Владимирская области - 4,4 и 4,5 млн рублей, а также Еврейская автономная область - 1,7 млн рублей.

Дмитрий Санников