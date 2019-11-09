telegr wh call

Новости

Известного российского историка подозревают в убийстве

10 Ноябрь 2019, 03:39

Правительство Медведева отказалось платить россиянам

10 Ноябрь 2019, 02:15

Инстаграм отключает лайки

10 Ноябрь 2019, 01:19

"Мститель" проколол за ночь колеса 80 автомобилям

10 Ноябрь 2019, 00:22

Единороссы посмотрят на страну чужими глазами

9 Ноябрь 2019, 23:17

Пожар произошел на крупном заводе в Приморье

9 Ноябрь 2019, 22:14

Алкоголь больше не враг россиянам

9 Ноябрь 2019, 21:15

Киев отходит от Донбасса

9 Ноябрь 2019, 20:57

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Медведев забирает деньги у Приморья

Медведев

Приморскому краю и еще 16 российским регионам сокращаются объемы субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, сообщает DEITA.RU.

Практика эта в общем-то обычная. Запланировали чиновники, что примерно должно родиться в регионе столько-то третьих детей. А их фактически появилось меньше. Потому и перераспределяются деньги от одного региона к другому. Поручение об этом председатель правительства Дмитрий Медведев уже подписал.

По итогам заседания правительства, прошедшего 7 ноября, решено сократить объемы субсидий на 2019 год 17 субъектам Российской Федерации (республики Карелия, Коми, Крым и Марий Эл, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Оренбургская, Орловская и Самарская области, Кемеровская область - Кузбасс, Севастополь) на общую сумму 755,4 млн рублей.

Предполагается перераспределить 755,4 млн руб. на увеличение суммы выплат в 21 субъекте РФ. При этом максимальный объем субсидий Челябинской области в размере 179 млн рублей, Свердловской и Иркутской областям - 133,8 и 125,7 млн рублей соответственно. Минимальное увеличение субсидий получат Курская и Владимирская области - 4,4 и 4,5 млн рублей, а также Еврейская автономная область - 1,7 млн рублей.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

Медведев повысил цены на билеты в Москву

Медведев повысил пособие по безработице

Популярное

Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

Медведев забирает деньги у Приморья

Медведев повысил цены на билеты в Москву

Водители массово жалуются на развод ГИБДД
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...