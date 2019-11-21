Медведев забыл про ГЛОНАСС для дальневосточников

Сегодня, 21 ноября, истекает год, отведенный председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на мораторий на установку кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» для дальневосточников. Однако никаких заявлений от властей, ни краевого, ни федерального уровня, о продлении и прекращении моратория не поступало, сообщает DEITA.RU..

Представители автомобильного бизнеса, к которым ИА DEITA.RU обратилось за комментарием, заявили, что не владеют какой-либо информацией о порядке оборудования кнопкой вызова экстренных служб ввозимых на территорию ДФО подержанных иномарок.

«Никакой информации, продлят ли мораторий, или установка «ЭРЫ-ГЛОНАСС» снова обязательна для всех ввозимых подержанных иномарок, нам не поступало. Мы в неведении, как работать дальше», - сообщил агентству представитель одной из крупнейших компаний авторынка.

Не в курсе и жители, будут ли они теперь платить на несколько десятков тысяч больше за приобретаемые авто. Хотя вопрос этот дальневосточники подняли заранее.

Ранее СМИ распространили информацию о продлении временного порядка ввоза импортных подержанных авто на Дальний Восток без установки ГЛОНАСС, ссылаясь на заявления Юрия Трутнева. Однако в АО «Глонасс» опровергли эту информацию, заявив, что «никаких официальных документов на эту тему опубликовано не было и в АО «ГЛОНАСС» они не поступали». Добавив, что этот вопрос будет решаться на уровне правительства.

Тем временем, есть опасения, что мораторий на ГЛОНАСС не продлят, так как объемы импорта подержанных автомобилей в ДФО бьют все рекорды. По оценкам аналитиков рынка, по итогам 2019 года предположительно будет ввезено более 100 000 подержанных иномарок, что выше всех показателей после 2008 года. Именно в 2008 началось активное давление российского правительства на импорт подержанного автотранспорта из Японии, которое в тот период вылилось в массовые народные волнения во Владивостоке.

В пользу этой версии говорит тот факт, что в АО ГЛОНАСС заявили о появлении теневого канала перепродажи машин без кнопки в другие регионы страны. Слухи о «серых схемах» вполне могут быть использованы в качестве предлога для не продления существующей упрощенной схемы для Дальнего Востока, считают эксперты.

Напомним, что мораторий на ГЛОНАСС был введен по просьбе тогда еще врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко в разгар его предвыборной кампании осенью 2018 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда разрешил дальневосточникам не устанавливать оборудование на ввозимые авто в течение года.

Светлана Алеутская