Важное заявление премьер-министр сделал в пятницу, сообщает DEITA.RU.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал свое мнение насчет сокращения в России рабочей недели до четырех дней. Заявление премьер сделал в ходе беседы с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

По словам Дмитрия Медведева, переход в России на четрыхдневную рабочую неделю возможен. Однако, если это произойдет, необходимо законодательно защитить права работников: они не должны лишиться своих зарплат и премий.

Таким образом, председатель правительства намекнул на то, что работодатели обязаны будут смириться с тем, что придется платить прежнюю зарплату за меньшее количество выполненной работы.

Елена Миронова