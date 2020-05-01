Медведев заговорил о новом Трудовом кодексе

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал оценить, нужно ли вносить изменения в Трудовой кодекс или принимать новый, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметил главный единоросс страны в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства, те решения, которые «откристализовываются» сейчас опытным путем в связи с пандемией, должны потом перенестись в Трудовой кодекс и в иные правовые акты, рассчитанные на длительное использование.

Затронул Дмитрий Медведев и одну из своих любимых тем: «регуляторную гильотину». Как считает главный единоросс страны, в законодательстве о труде до сих пор сохраняется «ряд анахронизмов, рудиментов советского периода».

В бытность свою премьер-министром, Дмитрий Медведев распорядился о прекращении действия нескольких тысяч советских документов, включая декрет октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. С 1 января 2020 года завоевание Великой Октябрьской социалистической революции уйдет в прошлое «в интересах развития бизнеса». Так сказать, министры-капиталисты взяли реванш спустя сотню лет. Сам Медведев объяснил тогда отмену восьмичасового рабочего дня переходом на более гибкие графики работы. По его словам, это будет интересно не только бизнесу, но и работникам, занятым дистанционно.

Говоря о «рудиментах советского периода» Дмитрий Медведев призвал специалистов оценить, что нужно делать - изменения в Трудовой кодекс? Новую редакцию Трудового кодекса? Или новый Трудовой кодекс? Он подчеркнул, что это не только юридический, но и политический вопрос, так как такие решения могут вызвать очень разную реакцию.

Главный единоросс страны Дмитрий Медведев предложил обсудить все эти вопросы и на партийной площадке, и на площадке парламента, и на уровне правительства.