Медведев заинтересовался криминальным прошлым автомобилей

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое вводит новые правила регистрации автомобилей, призванные исключить из оборота машины с криминальным прошлым сообщает DEITA.RU.



В новых правилах 75 пунктов, которые поэтапно описывают процедуру постановки автомобиля на государственный учет. Они регламентируют отношения между физическими лицами, иностранными гражданами, компания и ГИБДД.

Одним из нововведений в правилах является разрешение для дилеров ставить автомобили на учет в ГАИ. Также несколько пунктов описывают, как можно поставить на учет автомобиль при помощи интернета. Однако проверять его все равно будут в ГАИ или уполномоченном органе.

Новые правила вводятся на территории всей страны – они будут регламентировать постановку на учет транспортных средств, купленных в лизинг, перевозимых в страны ЕАЭС, машин, приобретенных для предприятий. Несколько пунктов посвящены специализированной технике. Также согласно правилам, хранить старые госномера можно будет в течение года.

Как отмечается на сайте правительства РФ, новые правила должны будут исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое. Отметим, что новые правила регулируют все моменты с поставкой автомобилей на госучет. Правила были разработаны в связи с принятым в прошлом году новым законом. В силу они вступят с 1 января следующего года.

Иван Юрьев