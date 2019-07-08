Медведев высказался по поводу чиновников, пропускающих рабочие встречи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Отсутствие на совещании некоторых вице-премьеров с их заместителями прокомментировал глава российского правительства Дмитрий Медведев. "Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше", — заметил он, намекая на отсутствие троих министров.

В числе прибывших оказались министр финансов Антон Силуанов, зампредседателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Пропустили встречу Юрий Борисов, Дмитрий Козак, и Константин Чуйченко.

Добавим, что в этот день на совещании правительства одной из главных тем обсуждения была диспансеризации населения, которую предлагается проводить в текущем и 2020 годах.

Анастасия Туркова