Работники «Спасскцемента» получили зарплату за июнь по распоряжению Дмитрия Медведева, сообщили DEITA.RU в Федерации профсоюзов Приморского края.

Часть счетов «Спасскцемента» разблокирована для выплаты заработной платы работникам и перечисления налогов. Сделано это по прямому распоряжению председателя правительства России Дмитрия Медведева.

В пятницу, 12 июля, работники получили вторую часть зарплаты за июнь. Как прокомментировал заместитель директора по связям с общественностью ОАО "Спасскцемент" Владимир Шумский, напряжение на предприятии спало.

Как отмечает председатель первичной профорганизации завода Юрий Яковец, люди успокоились, чувствуя поддержку власти - и краевой, и федеральной. Зарплата выплачивается вовремя, есть, чем кормить семьи. «Однако надо добиваться снятия ареста с других счетов, чтобы предприятие "дышало" полной грудью, а социальные программы для работников, прописанные в коллективном договоре, работали в прежнем объеме», - считает профсоюзный лидер «Спасскцемента».

После ареста Генпрокуратурой счетов предприятий «Востокцемента» в связи с уголовным делом экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева группа компаний заявила о возможной остановке производства стройматериалов, признавшись, что не сможет выполнить обязательства перед заказчиками. А среди них, надо отметить, все строительные компании ДФО, ведь «Востокцемент» уже долгие годы является монополистом на этом рынке.

Дмитрий Санников