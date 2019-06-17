Что происходит с ценами на топливо в восточной части страны, глава кабмина поручил узнать Козаку, сообщает DEITA.RU. Теперь заместитель главы российского правительства будет разбираться с расценками по бензину на Дальнем Востоке и в Сибири. Он уполномочен принять меры.

Всплеск это или системное явление, хочет понять Дмитрий Медведев, давая задание своему заместителю. Он добавил также, что комплекс мер на этот случай уже есть. Проверять будут, например, заправки "Газпром нефти" и некоторые иные.

В ответ на это Козак пообещал собрать нефтяников представителей компаний и обсудить спорный вопрос.

Анастасия Туркова

