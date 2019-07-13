Правительство России поддержало законопроект о запрете микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья, сообщает DEITA.RU.

Как говорится в официальном отзыве правительства России на законопроект, документом установлены более жесткие требования к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев таких компаний, направленные на исключение доступа недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями.

Также правительство Дмитрия Медведева предлагает предусмотреть поэтапное введение для МФО требования по минимальному размеру собственного капитала компании в 5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что высокий уровень дохода не стал панацеей от обращения в микрофинансовые организации. По подсчетам аналитиков, клиентами таких структур становятся далеко не только самые бедные слои граждан. Под влияние быстрых кредитов попадают и обеспеченные россияне.

Дмитрий Санников