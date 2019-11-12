Медведев запретил этот штраф

Глава российского ГИБДД назвал такое наказание «дурью», сообщает DEITA.RU.



Календарная зима все ближе, так что на дорогах остается все меньше автомобилей, на которых не сменили резину на зимнюю. И каждый год у водителей возникает один и тот же вопрос: нужна ли наклейка, предупреждающая о шипованной резине?

С этого года знак «Ш» стал необязательным – за его отсутствие перестали штрафовать водителей. Как отметил глава ГИБДД Михаил Черников, этот штраф был «дурью». Пункт ПДД, запрещавший использование авто без знака, отменил Дмитрий Медведев.

Действительно, эксперты уверены, что шипованная резина не так, как раньше влияет на скорость остановки ТС. Скорее за это теперь отвечает нагруженность авто, наличие современных систем помощи торможения и так далее.

Елена Миронова