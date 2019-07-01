Запрет на госзакупки импортных вин, установленный правительством России, вступает в силу 1 июля, сообщает DEITA.RU.

Запрет на закупку вина иностранного производства введен для нужд государственных и муниципальных учреждений. При этом не затрагивается алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита.

Ограничение распространяется на тихие вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина.

Правительство России уже вводило ограничения на госзакупки импортных продуктов. В августе 2016 года Дмитрий Медведев своим постановлением запретил закупать ряд продуктов иностранного производства для нужд госучреждений. Среди них — мясная, рыбная и молочная продукция, соль, сахар и пр. Нынешнее постановление расширяет этот список.



Дмитрий Санников