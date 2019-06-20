Никак не выше, чем ожидаемый уровень инфляции должны быть суммы в квитанциях ЖКХ по требованию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Ни в коем случае цены не должны подскакивать без веских причин, их уровень нужно сохранять не выше предполагаемого уровня инфляции, указано в постановлении. Медведев рассчитывает, что теперь цены можно будет контролировать и не допускать несправедливого завышения.

По его словам, максимальные индексы роста цен за ЖКХ для регионов уже определяются.

Анастасия Туркова