Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, который запрещает устанавливать кондиционеры и антенны на фасадах объектов культурного наследия, сообщает DEITA.RU.

Как следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на сайте правительства, запрет не будет распространяться на устройства охраны и сигнализации.

При этом при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, не допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств или их частей на фасаде такого объекта культурного наследия в случае, если фасад относится к его предмету охраны.

Ранее государственным служащим Курганской области запретили включать кондиционеры в служебных автомобилях. Причиной такого неожиданного решения стала тотальная экономия, которая распространилась и на бережное отношение к бензину.

Дмитрий Санников