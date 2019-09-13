Медведев запустил новый эксперимент

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Премьер ввёл ещё один инструмент контроля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
С 16 сентября текущего года все велосипеды в стране начнут маркировать. Речь идёт о тех из них, что либо въезжают в страну из за границы, либо тех, что непосредственно производятся внутри.
Таким образом правительство хочет повысить эффективность контроля за качеством ввозимой и производимой продукции, что в конечно итоге должно положительно сказаться на потребительских свойствах товара для граждан России.
Кроме этого, сам эксперимент должен дать понять, а нужно ли вообще маркировать подобные изделия или нет. В случае успеха эта практика будет продолжена, а в случае, если эксперимент не даст результатов, то от неё откажутся.
Оценку эксперименту дадут уже до конца этого года.
Дмитрий Шевченко