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Медведев запустил новый эксперимент

13 Сентябрь 2019, 18:00

Медведев

Премьер ввёл ещё один инструмент контроля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

С 16 сентября текущего года все велосипеды в стране начнут маркировать. Речь идёт о тех из них, что либо въезжают в страну из за границы, либо тех, что непосредственно производятся внутри.

Таким образом правительство хочет повысить эффективность контроля за качеством ввозимой и производимой продукции, что в конечно итоге должно положительно сказаться на потребительских свойствах товара для граждан России.

Кроме этого, сам эксперимент должен дать понять, а нужно ли вообще маркировать подобные изделия или нет. В случае успеха эта практика будет продолжена, а в случае, если эксперимент не даст результатов, то от неё откажутся.

Оценку эксперименту дадут уже до конца этого года.

Дмитрий Шевченко

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