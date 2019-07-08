Приморье не справляется с поручением Путина и просит помощи у Медведева, сообщает DEITA.RU.



Краевые власти заявили о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой о софинансировании решения проблем обманутых дольщиков. С учетом масштабов бедствия собственных средств у края на эти цели не хватит, заявил он. А президент России, напомним, поручил избавить страну от обманутых дольщиков за два года.

В Приморье их 3,5 тысячи, сообщил губернатор. По каждому недострою, точное количество которых почему-то не сообщается, созданы дорожные карты. В крае создан Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края, на работу которого в этом году предусмотрено 750 миллионов рублей. Они пойдут на достройку восьми объектов в Артеме и четырех объекта во Владивостоке. В числе счастливчиков, перспектива достройки которых ближайшие два года, называются ЖК «Лайф», ЖК «Одиссей», Славянская, 17 и Пихтовая, 35.

Помощь из федерального бюджета поможет решить вопрос по «некоторым объектам» и «обеспечить жильем более 500 семей» в 2020-2021 годы (что уже выходит за рамки поручения Путина). Судьба остальных долгостроев Приморья пока остается неизвестной. Отметим, что только в долгостроях Снеговой Пади во Владивостоке - более 700 семей. Жилой комплекс Д строился по федеральной программе «Жилье для российской семьи», и его участники неоднократно обращались к президенту.

Ранее сообщалось о планах наполнять краевой Фонд деньгами по мере продажи квартир в долгостроях, но, видимо, план оказался не очень рабочим, раз потребовалась помощь федеральных властей, считают опрошенные агентством эксперты.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин дал указание, чтобы за два года Россия избавилась от позорного словосочетания «обманутый дольщик». Глава государства подчеркнул, что риски нужно переложить на плечи финансовых организаций, застройщиков и государство.

Иван Юрьев