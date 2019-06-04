Премьер-министр Дмитрий Медведев с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным размышлял, как эффективнее контролировать средства, выделяемые на нацпроекты, сообщает DEITA.RU.

Чиханчин рассказал о вопросах, которые контролируются ведомством: исполнят ответственные лица контракт или нет, есть ли у них задолженности, не отдаст ли государство деньги банкроту? После этого, добавил он, начинается контрольная часть: проверка закупок, выявление рисков, согласование с Казначейством и налоговой, проверка конкретных операций.

От основного исполнителя будут ждать общую смету, с прописанными основными затратами, накладными и всеми социальными платежами. Возможно, будет введена система раздельного учета с отдельными счетами и банками, чтобы знать, какие из средств относятся к нацпроекту, а какие – нет.

Медведев пообещал дать полномочия ведомствам, которые займутся этим проектом и сказал, что ждет предложений.

Анастасия Туркова