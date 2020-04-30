Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008

Экс-премьер Дмитрий Медведев высказался о нынешнем кризисе в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

Бывший второй человек в стране, а ныне заместитель председателя совета безопасности сказал, что текущая ситуация тяжелее, чем та, что сложилась в 2008-2009 годах. И последствия ее будут гораздо серьезнее.

Это предположение Дмитрий Медведева высказал на заседании президиума генерального совета «Единой России». Медведев, как многие политики, уверен - государство должно оперативно и эффективно реагировать на сложившуюся ситуацию.

Он отмечает, что принятые «сверху» решения должны четко исполняться «снизу». То есть, необходим жесткий контроль в регионах. Вспоминая прошлый кризис, Медведев отметил, что некоторые решения оказались эффективными и опыт борьбы с подобными ударами у российской власти есть.

Дмитрий Медвелев уже направил Михаилу Мишустину свои рекомендации по антикризисной программе. Так, он советует поддержать социальные НКО, отсрочить налоговые платежи кроме НДС, ограничить однопроцентную банковскую комиссию и ряд иных мер.

Во время кризиса 2008 года Дмитрий Медведев был президентом страны, а Владимир Путин возглавлял правительство. Мировая экономика «взорвалась» ипотечным кризисом в США - и прокатилась волной по всему миру.

Из России ушли крупные инвесторы, вновь катастрофически упала цена на нефть, возникли проблемы с выплатой зарплат и исполнением социальных обязательств. В эти годы «тандем» Путин - Медведев принял решение выделить десять триллионов рублей на борьбу с последствиями кризиса.

ВВП упал на 7,8 процентов, что оказалось наиболее крупным пике за десятилетие. Однако уже в 2010 году экономика вернулись к темпам роста почти в 5 процентов.

Схожие прогнозы предоставляют российские и международные аналитики на текущий год. По данным Moody-s, ВВП России к концу года купает на 5,5 процентов, но уже в 2021 прогнозируется незначительный рост.

Международное рейтинговое агентство уверено, что не только российский, но весь мировой экономический сектор, связанный с непосредственными контактами людей друг с другом, восстановится лишь при условии полной победы над вирусом.

Центробанк России ожидает падение ВВП на 6 процентов и первый с девяностых годов дефицит платежного баланса. По оценке ЦБ, недостаток средств составит $35 млрд в 2020 году, в 2021 году — $18 млрд, но уже в 2022 году ожидается возвращение к профициту.

Ранее глава «Справедливой России» Сергей Миронов высказал мнение, что России срочно необходим новый НЭП, по аналогии с советским опытом 20-х годов прошлого века, когда ряд оперативных и волевых решений позволили стране встать на ноги буквально за четыре года.