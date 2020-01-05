Медведев заявил о подготовке к глобальному потеплению

Дмитрий Медведев утвердил нацплан по проведению мероприятий в стране в связи с изменяющимся климатом, сообщает DEITA.RU.

На сайте Кабинета министров говорится, что председатель правительства разработал первую часть программы по адаптации различных отраслей РФ к изменениям климата, которая будет действовать до 2022 года.

Отмечается, что особый упор в документе сделан на работы в экономической и социальной сферах – федеральные и региональные власти должны сделать все возможное, чтобы жизнь россиян не менялась в худшую сторону от глобального потепления, а также защитить граждан от стихийных бедствий, вызванных климатическими изменениями. Также в нацплан ставит перед властями задачу по выявлению «благоприятных возможностей» из колебаний климата Земли.

Более подробно ознакомиться с документом каждый желающий может на сайте кабмина.

Екатерина Цой