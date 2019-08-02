Протесты Японии, которые связаны в первую очередь с посещением Курильской гряды российских представителей власти, не вызывают в правительстве России никакого беспокойства, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал премьер-министра Дмитрий Медведев в пятницу, 2 августа.

Напомним, именно в этот день в японском правительстве высказали сожаления из-за визита Дмитрия Медведева на Итуруп. МИД Страны восходящего солнца заявил, что подобные поездки идут в разрез с заявленной Москвой политикой относительно северных территорий. Да, именно так называют японцы южные Курильские острова.

По словам же Дмитрия Медведева, это российская земля, а Сахалинская область — регион нашей страны. Никакие поводы для беспокойства во время посещения Итурупа российскими чиновниками быть не должно.

Ранее прошла информация, что Дмитрий Медведев начиная с 2011 года регулярно посещает Курилы. Каждый визит на российские острова заканчивается протестом со стороны Токио, которые последние 75 лет претендуют на четыре острова Курильской гряды, в числе них Итуруп.

Екатерина Брязгунова