Члены сборной России по фигурному катанию, чемпионки мира Евгения Медведева и Алина Загитова ощутили японское землетрясение, сообщает DEITA.RU.

Евгения Медведева и Алина Загитова в межсезонье принимают участие в коммерческих шоу в Японии. Подземные толчки ощутили на стадионе как участники представления, так и зрители.

На кадрах видео, опубликованном Евгенией Медведевой в Instagram, Алина Загитова внимательно вглядывается в потолок, не случилось ли чего с крышей спорткомплекса.

«Только что у нас было землетрясение», - нагнетает страсти комментатор за кадром.

«Это просто я откаталась!» - смеется Евгения Медведева.

Как сообщало DEITA.RU, японские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой в 5,1 балла в 15:20 по местному времени (9:20 по московскому времени) в соседней с японской столицей префектуре Тиба. Данных о пострадавших и разрушениях на этот час не поступало. Подземные толчки ощутили жители всего японского столичного региона, включая префектуры Токио и Канагава.

Дмитрий Санников