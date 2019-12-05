telegr wh call

Новости

Авария лишила газа часть жителей города

5 Декабрь 2019, 12:45

Приморским инвалидам рассказали о мерах поддержки

5 Декабрь 2019, 12:45

Пьяный дебошир пытался выйти из летящего самолета

5 Декабрь 2019, 12:30

Люди Путина освободили приморцев от мусора

5 Декабрь 2019, 12:15

Молодежь массово бежит из регионов

5 Декабрь 2019, 12:00

Началось голосование за лучшего производителя Уссурийска

5 Декабрь 2019, 11:49

Госавтоинспекция обяжет водителей пройти переобучение

5 Декабрь 2019, 11:45

Медведева покажут крупным планом

5 Декабрь 2019, 11:30

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Медведева покажут крупным планом

Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев расскажет об итогах года российским журналистам, сообщает DEITA.RU.

Ежегодное итоговое интервью премьер-министра запланировано на 5 декабря в 12 часов по московскому времени. На разговор с Дмитрием Медведевым придут представители 20 главных телеканалов, которые транслируются на первом и втором мультиплексе цифрового телевидения.

Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», ОТР, «Мир», «Мир-24», «Звезда», а также радиостанции «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». Кроме того, будут организованы прямые эфиры в официальных акаунтах правительства Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

По информации официального сайта Кабмина, Дмитрий Медведев во время разговора с журналистами подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством России.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Медведев сохранил отпуск в 70 дней

Медведев оценил письма начальникам

Медведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов

Популярное

Женщина «флексит» на дорогах Владивостока - видео

Когда Медведев подпишет: автомобилистов пугают штрафами за гараж

Люди могут остаться без электричества: шторм идет на Приморье

Бывшему мэру Дальнегорска дали 4 года условно
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...