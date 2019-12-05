Медведева покажут крупным планом

Председатель правительства России Дмитрий Медведев расскажет об итогах года российским журналистам, сообщает DEITA.RU.

Ежегодное итоговое интервью премьер-министра запланировано на 5 декабря в 12 часов по московскому времени. На разговор с Дмитрием Медведевым придут представители 20 главных телеканалов, которые транслируются на первом и втором мультиплексе цифрового телевидения.

Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», ОТР, «Мир», «Мир-24», «Звезда», а также радиостанции «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». Кроме того, будут организованы прямые эфиры в официальных акаунтах правительства Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

По информации официального сайта Кабмина, Дмитрий Медведев во время разговора с журналистами подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством России.

Дмитрий Санников