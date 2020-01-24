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6 Декабрь 2019, 18:15

Медведева поселят особняке на Арбате

дом приемов правительства

Новый кабинет бывшего премьера будет располагаться в памятнике архитектуры, сообщает DEITA.RU.

Журналисты РБК узнали о том, где будет работать экс-премьер России Дмитрий Медведев. Сейчас он, напомним, назначен заместителем председателя Совета безопасности.

Как сообщили изданию источники в Кремле, рабочий кабинет Медведева хотят расположить в особняке Арсения Морозова, расположенного в районе Арбата. Сейчас старинное здание с ракушками используют как Дом приемов правительства РФ.

Среди других вариантов – дать Медведеву кабинет в Кремле или в одном из зданий, занимаемых администрацией президента.

Елена Миронова

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