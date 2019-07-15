Предлагают дать каникулы для тех, кто заведет эскроу-счет, а также снизить ставки по ипотеке для новых категорий граждан, сообщает DEITA.RU.



Дмитрий Медведев провел совещание с Минстроем и представителями компаний-застройщиков. На нем председатель правительства поднял тему строительства в России и стимулирования компаний в рамках нацпроектов. Всего, по данным, озвученным на совещании, на строительство жилья и связанные с этим сферы из бюджета потратят 7 трлн рублей до 2024 года.

Главная задача на ближайшие годы – увеличить количество строящихся домов. По данным на прошлый год, в России сдавали 76 млн кв метров при необходимых 88 млн кв метров жилья.

По словам самих застройщиков, можно было бы внести некоторые изменения в ипотеку. В частности, представитель одной из компаний заявил, что, несмотря на заявление властей, реальная ставка по ипотеке не 7-8%, а больше 10%.

На совещании подняли также тему эскроу-счетов. Прозвучала идея предоставления ипотечных каникул для тех, кто решил участвовать в такой схеме покупки жилья. Также на совещании с Медведевым предложили расширить список категорий граждан, которые должны получать льготную ипотеку.

Елена Миронова