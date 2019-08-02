Дмитрий Медведев недоволен вялыми темпами выдачи «дальневосточных гектаров». Премьер-министр заявил, что людям не нужна нервотрепка. Граждане должны получить землю побыстрее, сообщает DEITA.RU.

Такие слова Медведев произнес на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края.

По словам премьера, народ участвует в программе с большим удовольствием, в основном берет землю под строительство и частный бизнес.

Насколько слова Медведева соответствуют действительности? Статистика информирует: сейчас на Дальнем Востоке гектар взяли 70 228 человек.

За весь период действия программы «Дальневосточный гектар» 1,86 тыс граждан воспользовались мерами поддержки на сумму 580,00 млн рублей. С 1 августа гектары начали выдавать в Забайкальском крае и Бурятии.

Действительно, дальневосточники жалуются на долгое оформление земли. В топ проблем входят и непонятки с кадастрами, а также большое количество запрещенной к выдаче земли. Например, охотугодья.

Сложности по кадастрам - в системе участок бывает помечен как разрешенный к выдаче, но подать на него заявку нельзя.

Не менее серьезный трабл - это инфраструктура. Ее на большинстве участков нет абсолютно никакой. Разные уровни властей на Дальнем Востоке до сих пор признают: за три года программа по-прежнему остается новой. Проблемы решаются по ходу дела.

Регионы по закону даже не могут тратить деньги на минимальные удобства - проезд до гектара. Проекты не имеют сметы и документации.

Ну и самое важное: программа «Дальневосточный гектар» главной своей миссией несет прекращение оттока населения с Дальнего Востока. За 25 лет из региона сбежали 2 миллиона человек. По изначальной задаче, гектар должен был привлечь около 20 миллионов человек. Но как уже было озвучено - сейчас гектарщиков всего чуть более 70 тысяч.

Правительство пытается спасти программу всеми возможными способами. Даже предложили сократить буферную зону вокруг Владивостока 20 до 10 км.

То же самое планируют сделать в Находке.

Напомним, правительством до 2020–2022 годов планируется выделить на развитие Дальневосточного федерального округа 123 млрд рублей. Одиннадцать миллиардов планируют отдать на инфраструктуру для «Дальневосточного гектара».

Василий Кучин