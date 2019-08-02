Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что темпы развития центров социально-экономического роста на Дальнем Востоке в целом приемлемы, сообщает DEITA.RU.

Об этом Дмитрий Медведев заявил на совещании, прошедшем в Южно-Сахалинске. Как считает премьер-министр, в целом планы по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке реализуются приемлемо. По его данным, кассовое исполнение составило почти 98%: из выделенных 23,7 миллиардов рублей использовано 23,2 миллиарда рублей. По его оценке, «в масштабах нашей страны неплохой результат».

Как заявил Медведев, есть даже некие результаты по всем направлениям: от поставки техники, до строительства дорог и жилья. «В этом году предстоит завершить около 200 мероприятий на общую сумму около 16 миллиардов рублей», - поделился планами председатель правительства. Как считает Дмитрий Медведев, «деньги должны работать и не простаивать».

Между тем, огромный, суровый, но богатый и живописный край. Сам Дмитрий Медведев ранее констатировал факт: да, люди бегут с Дальнего Востока, остановить отток не удается. «Решения приняты, но все равно есть отток. Тенденцию переломить не удалось», - отметил он, выступая перед депутатами Государственной Думы.

Дмитрий Санников