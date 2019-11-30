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Медведеву на подпись приготовили стратегию развития Севера

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Стратегия развития Арктики до 2035 года будет передана в правительство Дмитрия Медведева после утверждения Основ госполитики в Арктике, сообщает DEITA.RU по материалам Минвостокразвития.

Как отметили в ведомстве, документ разрабатывался с широким участием представителей научного сообщества, властей регионов, гражданского общества, экспертов. Подготовлен он в установленные сроки, к 1 декабря. Но официально внесен в правительство он может быть только после утверждения Основ госполитики в Арктике.

Кроме того, ранее окончательно согласован проект федерального закона об особом экономическом режиме в Арктике, до конца года документ планируется внести в Госдуму, чтобы инвесторы могли воспользоваться предусмотренными в нем преференциями уже в 2020 году.

По мнению замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, именно привлечение новых инвестиций в арктические регионы, а соответственно строительство предприятий и создание высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест, позволит этим территориям активнее развиваться и стать комфортными для жизни.

Дмитрий Санников

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