Медведев предложил прописать в Кодексе об административных нарушениях право конфисковать автомобиль у пьяного водителя, попавшего в ДТП, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Кроме того, главе правительства Дмитрию Медведеву понравилось предложение назначить административную ответственность тем, кто бесплатно ездит по платным дорогам.

В МВД добавили, что доверять нетрезвому автомобиль не менее опасно, чем доверить ему оружие. Поэтому ужесточающий наказание закон передали на рассмотрение правительству. И Медведев с необходимостью введения таких мер согласился.

Анастасия Туркова