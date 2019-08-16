Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала премьеру Медведеву о том, что тревожит россиян, сообщает DEITA.RU.



Среди прочего, она отметила, что в последние годы резко возросло недовольство россиян в сфере услуг. Ещё четыре-пять лет назад больше 50% – это были обращения на нарушения в сфере торговли, то сегодня баланс изменился.

Сегодня почти 60% – нарушение прав в сфере услуг. Услуг банковских, услуг финансовых, туристических и так далее.

Но самая большая беда - услуги ЖКХ. К ним имеет претензии подавляющее большинство россиян. Как уже сообщалось DEITA.RU, в связи с этим в законодательстве планируются изменения.

Отныне право карать коммунальщиков за плохую работу получает Минтранс. Кроме того, Минтранс разработает новые нормативы и правила ведения коммунального хозяйства.

Василий Кучин